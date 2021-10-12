Украина призвала международный арбитраж в Гааге рассмотреть инцидент в Керченском проливе

ГААГА, 12 октября. /ТАСС/. Украина не видит никаких препятствий для рассмотрения инцидента в Керченском проливе в международном арбитраже, созданном при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге. Об этом заявила во вторник на слушаниях глава украинской делегации, директор департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева.

По ее убеждению, "Россия нарушила фундаментальный принцип морского права - иммунитет военного корабля, который гарантируется Конвенцией ООН по морскому праву". Золотарева утверждала, что многие российские аргументы уже были отвергнуты Международным трибуналом по морскому праву, и призвала арбитраж "следовать по тому же пути и признать свою юрисдикцию в данном споре". "Мы верим, что арбитраж обладает необходимой юрисдикцией вне всяких разумных оснований для сомнений", - подчеркнула представитель МИД Украины.

Днем ранее слово было предоставлено российской делегации. В ходе своего выступления посол по особым поручениям МИД РФ Дмитрий Лобач заявил, что требования украинской стороны выходят за рамки юрисдикции международного арбитража. Это, в частности, связано с тем, что спор касается военных действий и основывается на принципе иммунитета военных кораблей в территориальных водах - вопросе, который не регулируется Конвенцией ООН по морскому праву.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Требования российских пограничников остановиться, как того требует процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера проигнорировали. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы. В 2019 году военные корабли были переданы Украине, а моряки вернулись на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Украина 1 апреля 2019 года подала иск, касающийся инцидента в Керченском проливе. В нем она потребовала признать, что РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. В августе 2020 года российская сторона подала предварительные возражения по делу, поставив под сомнение юрисдикцию арбитража.

Слушания в Гааге по данному делу будут проходить до 16 октября, они касаются предварительных возражений, поданных РФ. На заседании 11 октября свои аргументы представила российская сторона, 12 октября слово предоставлено украинской делегации. Второй раунд прений сторон запланирован на 14-15 октября, а 16 октября зарезервировано на случай необходимости. Заседания проходят в Гааге в гибридном формате, предусматривающим, что одни члены делегаций и судьи присутствуют лично, а другие подключаются по видеосвязи.