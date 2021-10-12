В парламент Ирака прошли 97 женщин

КАИР, 12 октября. /ТАСС/. Мандаты в новом парламенте Ирака обеспечили себе 97 женщин, одержавших победу на досрочных парламентских выборах в стране. Об этом сообщил во вторник генеральный секретариат правительства Ирака, передает иракское информационное агентство INA.

"Согласно предварительным данным, женщины смогли получить 97 мест, что на 14 больше квоты, среди них - две представительницы национальных меньшинств", - рассказала глава департамента по расширению прав и возможностей женщин секретариата Юсра Карим Мохсен. Всего на 329 депутатских мандатов претендовали более 3,2 тыс. кандидатов, включая 951 женщину. Таким образом, в парламент прошла почти каждая десятая претендентка.

Кроме того, на прошедших 10 октября выборах в одном из округов прошел сын бывшего министра обороны в эпоху Саддама Хусейна Халед Султан. Победив в провинции Найнава, он станет первым потомком функционеров Саддама в парламенте за последние два десятилетия. Его отец Султан Хашим Ахмед был одним из ключевых функционеров режима, возглавлял иракскую делегацию на переговорах по прекращению огня после операции "Буря в пустыне" в 1991 году, последовавшей за вторжением Ирака в Кувейт. Сдался американским войскам в 2003 году и умер год назад в тюрьме от сердечного приступа.

Согласно предварительным итогам голосования, шиитский блок садристов во главе с влиятельным имамом Муктадой ас-Садром получит наибольшее число мандатов (73) и упрочит свои позиции в парламенте по сравнению с прошлым созывом. За ним следуют суннитский альянс "Такаддум" во главе с бывшим спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси с 41 местом, получившая 37 мест коалиция "Государства закона" экс-премьера Нури аль-Малики и Демократическая партия Курдистана Масуда Барзани с 32 местами. Замыкают пятерку лидеров независимые кандидаты. Другие партии, успевшие в той или иной степени заявить о себе, получили 15-17 мест и меньше.

Тем временем блок "Аль-Фатх", возглавляемый бывшим министром транспорта страны Хади аль-Амири, заявил в понедельник вечером о непризнании итогов выборов, на которых они получили всего 14 мест.

Выборы в парламент Ирака должны были состояться в 2022 году, но были созваны досрочно после массовых антиправительственных выступлений в конце 2019 года против коррупции, произвола чиновников и бедности.