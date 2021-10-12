ЕС выразил готовность стать посредником между Ереваном и Баку в случае их согласия

ЕРЕВАН, 12 октября. /ТАСС/. Европейский союз готов выступать в качестве посредника между Арменией и Азербайджаном, если получит согласие сторон. Как сообщил во вторник армянский портал А1+, об этом заявила журналистам посол ЕС в Армении Андреа Викторин.

"Если Армения и Азербайджан пожелают, то ЕС может стать посредником в переговорном процессе Армении и Азербайджана. Процесс, конечно, должен проходить в рамках Минской группы ОБСЕ. ЕС также готов выступить посредником в процессе демаркации и делимитации [границы], и опять же, если Армения и Азербайджан дадут свое согласие", - отметила она.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.