{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

ЕС выразил готовность стать посредником между Ереваном и Баку в случае их согласия

Процесс должен проходить в рамках Минской группы ОБСЕ, подчеркнул посол ЕС в Армении Андреа Викторин

ЕРЕВАН, 12 октября. /ТАСС/. Европейский союз готов выступать в качестве посредника между Арменией и Азербайджаном, если получит согласие сторон. Как сообщил во вторник армянский портал А1+, об этом заявила журналистам посол ЕС в Армении Андреа Викторин.

"Если Армения и Азербайджан пожелают, то ЕС может стать посредником в переговорном процессе Армении и Азербайджана. Процесс, конечно, должен проходить в рамках Минской группы ОБСЕ. ЕС также готов выступить посредником в процессе демаркации и делимитации [границы], и опять же, если Армения и Азербайджан дадут свое согласие", - отметила она.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Теги
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Меркель: вопрос признания правительства "Талибана" пока не стоит на повестке дня
Канцлер ФРГ сообщила, что Германия выделит €600 млн, чтобы решить гуманитарные проблемы в Афганистане
Читать полностью