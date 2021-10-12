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Бундестаг нового созыва в первый раз соберется 26 октября

На первом заседании будут утверждены порядок работы парламента, а также избраны председатель Бундестага и его заместители

БЕРЛИН, 12 октября. /ТАСС/. Бундестаг нового, 20-го созыва, соберется на учредительное заседание 26 октября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба парламента ФРГ.

На первом заседании будут утверждены порядок работы парламента, а также избраны председатель Бундестага и его заместители.

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победила Социал-демократическая партия Германии с 25,7%, консервативный блок ХДС/ХСС получил всего 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.

Окончательные официальные результаты выборов, как ожидается, ЦИК ФРГ объявит 15 октября.

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