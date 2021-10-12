Бабиш заявил, что президент Чехии до госпитализации обещал назначить его премьером

ПРАГА, 12 октября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан, госпитализированный в воскресенье, в тот день пообещал посетившему его перед отправкой в больницу действующему премьер-министру Андрею Бабишу, что поручит ему сформировать новое правительство республики. Такое заявление сделал сам Бабиш, его слова во вторник передает информационное агентство CTK.

"Президент в воскресенье говорил, что, когда наступит момент, [он] поручит мне сформировать правительство", - приводит агентство слова Бабиша.

Политик учитывает и возможность перехода в оппозицию возглавляемого им политического движения АНО ("Акция недовольных граждан"), поскольку по итогам парламентских выборов 8 и 9 октября у партии нет поддержки большинства депутатов.

Между тем пресс-служба Пражского града проинформировала во вторник, что Земан, находясь в Центральном военном госпитале, продолжает исполнять свои обязанности. В частности, он подписал указ о назначении председателя Краевого суда в городе Брно (юго-восток Чехии).