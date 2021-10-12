Bloomberg: представитель ЕС прибудет в Иран для возобновления обсуждений ядерной сделки

ТАСС, 12 октября. Заместитель генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора на этой неделе прибудет в Тегеран, чтобы договориться с Ираном о возобновлении переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных должностных лиц.

По их данным, страны - участницы переговоров по ядерной сделке с Ираном (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и Германия) с недавних пор занимаются челночной дипломатией (осуществляется при помощи посредников - прим. ТАСС), а полноценные переговоры между ними могут возобновиться в течение трех недель.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отказался комментировать информацию о визите Моры, отметив, что встречи с партнерами по всеми миру составляют часть работы должностных лиц.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере и возвращения США в СВПД.

Представители государств - участников соглашения проводят и отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня. 21 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что переговоры по возобновлению в полной мере действия ядерной сделки вновь начнутся в Вене в течение нескольких недель.