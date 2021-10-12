В Белоруссии заявили, что офис ООН оплачивал услуги адвокатов для участников протестов

МИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Офис ООН в Белоруссии незаконно использовал средства организации для оплаты услуг адвокатов 23 белорусов, участвовавших в протестах. Об этом сообщило во вторник постоянное представительство Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

"В августе 2020 года, после организованных извне массовых беспорядков в Беларуси, которые последовали за объявлением результатов избирательной кампании, по инициативе и при дальнейшей поддержке чиновника ООН двумя сотрудниками офиса ООН в Беларуси при полном осознании ими неправомерности своих действий была разработана и реализована незаконная схема оплаты услуг адвокатов белорусским гражданам, которые не являются ни лицами с ограниченными возможностями, ни жертвами домашнего насилия", - говорится в сообщении на сайте постпредства.

"Эти граждане участвовали в противозаконных протестных акциях, направленных на подрыв государственности и свержение действующей власти. В результате были профинансированы адвокаты для защиты 23 граждан", - отмечается в заявлении. В нем указывается на то, что назначенный Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека в офис постоянного координатора ООН в Белоруссии советник по правам человека инициировал нецелевое использование финансовых средств УВКПЧ, которые предназначались для оказания юридической помощи лицам с инвалидностью или жертвам домашнего насилия.

Как отмечается в сообщении, в схеме участвовали белорусские граждане - директор офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский, а также юрист организации. "Таким образом, белорусские граждане С. Дроздовский и юрист возглавляемого им учреждения с подачи и при участии ряда сотрудников представительства ООН в Беларуси провели финансовую махинацию со средствами ООН, выделенными для государства на оказание помощи инвалидам и жертвам домашнего насилия, что является уголовно наказуемым деянием", - отмечается в сообщении.

В нем указывается на то, что "решив заработать карьерные очки на "белорусской теме", отдельные сотрудники ООН извращают факты и вводят в заблуждение мировое сообщество, вероятно, рассчитывая, на то, что порочащие ООН нелицеприятные и недопустимые вещи не выйдут наружу". "При этом факты говорят сами за себя: международный чиновник ООН, выполнявший функции советника по правам человека в представительстве ООН в Беларуси, проявил политическую пристрастность, спровоцировал нарушение национального законодательства гражданами Беларуси, тем самым грубо нарушил принципы поведения персонала ООН, закрепленные в Положении о персонале ООН", - говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел республики Владимир Макей также заявлял, что некоторые представители ООН в Белоруссии использовали финансовые средства организации, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций.