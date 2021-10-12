Британское правительство призвало ЕС скорректировать протокол по Северной Ирландии

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Положения протокола по Северной Ирландии, подписанного в рамках соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского союза (ЕС), должны быть изменены, поскольку договор в нынешнем виде не работает должным образом. С соответствующим заявлением во вторник выступил представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвид Фрост.

"Протокол не работает. Часть населения в Северной Ирландии полностью утратила доверие к нему. Он не делает то, что должен был делать, то есть защищать Белфастское соглашение. На деле же происходит ровно противоположное. Его нужно изменить", - отметил Фрост, выступая перед европейскими дипломатами в Лиссабоне.

Он добавил, что североирландский протокол в настоящее время является "наибольшим источником недоверия между сторонами", в связи с чем "его необходимо скорректировать". В этом контексте представитель британского премьера подчеркнул, что в неуступчивой позиции Брюсселя многие британцы видят "попытку использовать [тему] Северной Ирландии, чтобы пересмотреть результаты референдума" о Brexit.

По словам Фроста, в том случае, если ЕС откажется идти на компромисс, Великобритания будет вынуждена применить статью 16 упомянутого протокола, которая позволяет и Лондону, и Брюсселю в одностороннем порядке принимать меры, необходимые для того, чтобы избежать серьезных негативных последствий для экономики, общества или окружающей среды в Ольстере. "Обеспечение мира и процветания в Северной Ирландии - это наша обязанность, и под этим может подразумеваться использование статьи 16", - сказал он.

Предложения британской стороны

В ходе своего выступления в португальской столице Фрост также представил выдержки из нового документа, который Лондон хочет предложить ЕС взамен существующих положений североирландского протокола. Из них следует, что, в частности, Соединенное Королевство считает необходимым создание специального арбитражного органа, который будет следить за соблюдением договора. Великобритания выступает против того, что в данный момент в рамках споров о соблюдении правил единого рынка ЕС в Северной Ирландии последнее слово принадлежит Европейскому суду.

Ранее в Брюсселе неоднократно заявляли о неготовности менять текст протокола. Официальный ответ на инициативу Лондона Еврокомиссия должна дать 13 октября.

Североирландский вопрос и Brexit

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Республикой Ирландия, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства. Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки британской продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения.

В ЕС настаивают на сохранении фактической таможенной границы между Северной Ирландией и Великобританией в Ирландском море, чтобы избежать неконтролируемого ввоза британской продукции из Ольстера в Республику Ирландия, которая является страной Евросоюза. Протокол гарантирует, что граница на самом острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от проверок ради сохранения Белфастского соглашения 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Ольстере.

Британские эксперты опасаются, что трудности с имплементацией протокола по Северной Ирландии могут перерасти в полноценный политический кризис в регионе. На фоне недовольства положениями протокола со стороны лоялистов, выступающих за тесную связь с Лондоном, первый министр региона Арлин Фостер в июне была вынуждена подать в отставку. В начале апреля в ряде городов Северной Ирландии прошли акции протеста против протокола, которые впоследствии переросли в беспорядки и столкновения с полицией.