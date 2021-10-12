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Во Франции умер последний кавалер ордена Освобождения

Ему был 101 год

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Последний кавалер французского ордена Освобождения, военный и государственный деятель Франции Юбер Жермен умер в возрасте 101 года. Об этом во вторник сообщили в Елисейском дворце.

"Последний соратник Освобождения (кавалер ордена - прим. ТАСС) Юбер Жермен ушел из жизни сегодня", - отметили в администрации. Как напомнили в Елисейском дворце, Жермен в 1940 году в возрасте 19 лет отправился в Англию, где присоединился к войскам Сопротивления, возглавляемым генералом Шарлем де Голлем. В 1942 году принимал участие в операциях в Сирии и Ливии.

Жермен, в частности, сражался в битве при Бир Хакейме в Ливийской пустыне. "Затем он сражался в Италии, где был ранен, и участвовал в высадке десанта в Провансе", - добавили в Елисейском дворце.

После окончания военной карьеры Жермен был избран мэром Сен-Шерона, в 1962 году стал депутатом Национального собрания (нижняя палата парламента), в 1972 году был назначен министром почт и телекоммуникаций, а затем министром по связям с парламентом. 25 ноября 2020 года президентским декретом он был назначен почетным канцлером ордена Освобождения.

В администрации также отметили, что президент республики Эмманюэль Макрон возглавит церемонию прощания с Жерменом в Доме Инвалидов, а также будет председательствовать на церемониях возле Триумфальной арки и на холме Мон-Валерьен.

Орден Освобождения был учрежден 16 ноября 1940 года генералом де Голлем. Он вручался участникам движения Сопротивления. Награжденные этим орденом называются во Франции соратниками Освобождения.

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