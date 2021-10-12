Харрис назвала европейских первооткрывателей ответственными за насилие против индейцев

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что европейские исследователи, которые впервые высадились на берегах Америки, принесли местным индейцам "волну опустошения", и это - "позорное прошлое", о котором нельзя забывать. С таким заявлением она выступила во вторник на Национальном конгрессе американских индейцев, который проходит в виртуальном формате.

По словам вице-президента, "европейские исследователи, которые впервые высадились на берегах Америки", дали начало "волне опустошения" в отношении американских индейцев. По словам Харрис, они "вершили насилие, крали землю и распространяли болезни". "Мы не должны обходить стороной это позорное прошлое, мы должны пролить на него свет и сделать все возможное, чтобы сгладить следы прошлого для нынешних сообществ коренных народов", - добавила Харрис.

Ранее президент США Джо Байден в своей прокламации в честь отмечаемого ежегодно во второй понедельник октября Дня Колумба также заявил о "болезненной истории несправедливости и зверств", совершенных европейцами в отношении коренных народов Америки.

Прокламация демократа Байдена резко контрастировала с аналогичным документом, который в 2020 году издал по случаю Дня Колумба республиканец Дональд Трамп, бывший в то время президентом США. Предыдущий американский лидер, наоборот, подчеркивал, что путешествия Христофора Колумба, открывшего для европейцев Америку, были проникнуты духом оптимизма и открыли "новую главу в мировой истории". Он также заявил, что "радикальные активисты" и "экстремисты" пытаются "подорвать наследие Христофора Колумба" и "заменить дискуссию о его обширном вкладе разговорами о его недостатках, а память о его открытиях - разговорами о зверствах".

Споры о Колумбе

Христофор Колумб на каравеллах "Нинья" и "Пинта", а также на флагманском корабле - трехмачтовой каракке "Санта-Мария" - 12 октября 1492 года достиг Багамских островов и открыл для европейцев Новый Свет.

В последние годы в США роль Колумба в истории открытия Америки стала подвергаться переоценке на волне антирасистской и антиколониальной риторики. Так, в 2020 году в США на фоне протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, умершего при задержании полицией, согласно подсчетам СМИ, были снесены по меньшей мере 33 статуи мореплавателя.