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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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В США заявили о готовности к переговорам по ядерной сделке в Вене

Дипломатия всегда должна быть первоочередным вариантом, отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты сохраняют готовность отправить делегацию на переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) в Вену, но время на это не безгранично. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы считаем, что дипломатия всегда должна быть первоочередным вариантом. Госсекретарь США на этих выходных высказывался о том, что время не безгранично, это остается в повестке, - сказала она. - <...> Наша команда по-прежнему готова вернуться на очередной раунд обсуждений. Но у меня нет обновлений насчет того, когда это произойдет".

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