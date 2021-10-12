Forbes: купленные Эстонией ракеты могут блокировать Калининград в случае конфликта с НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Приобретенные Эстонией противокорабельные ракеты (ПКР) Blue Spear дают ей возможность контролировать акваторию Балтийского моря, примыкающую к Калининградской области России, и в случае возможного конфликта блокировать подвоз продовольствия, подкреплений и горючего к российскому анклаву, не имеющему наземного выхода к остальной российской территории. Об этом пишет во вторник на страницах журнала Forbes его обозреватель Дэвид Эйкс.

В понедельник стало известно, что государственный центр оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus - RKIK) подписал с расположенной в Сингапуре компанией Proteus Advanced Systems контракт на поставку противокорабельных ракет Blue Spear для оснащения мобильных береговых ракетных комплексов. Дальность ракет превышает 300 км, что позволит Эстонии контролировать морские подходы к Калининграду.

Более того, дальности полета ракеты хватит для того, чтобы она достигла Санкт-Петербурга. "Blue Spear - это не только противокорабельная ракета. Как и любая другая такая ракета, она может использоваться и для атаки наземных целей. А Санкт-Петербург находится всего в 90 милях (около 145 км - прим. ТАСС) от эстонской границы", - отмечает Эйкс.

Даже если исключить такую возможность, указывает он, "перекрывая одно из самых важных морских "бутылочных горлышек" в Европе, они [ракеты] могут помочь в блокировании поставок еды, горючего и подкреплений с основной территории России в Калининград".