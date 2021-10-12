WSJ: у нескольких сотрудников посольства США в Колумбии появился "гаванский синдром"

ТАСС, 12 октября. Посольство США в Колумбии расследует несколько случаев так называемого гаванского синдрома среди сотрудников. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщила во вторник газета The Wall Street Journal (WSJ). Ранее колумбийский МИД сообщал, что в октябре госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Колумбию.

По информации источников издания, в сентябре персонал диппредставительства уведомили об имевшем место "необъяснимом инциденте со здоровьем". 1 октября сотрудники посольства получили письмо с информацией о еще нескольких "аномальных инцидентах, влияющих на здоровье", - так власти Соединенных Штатов называют совокупность симптомов, схожую с "гаванским синдромом".

По данным газеты, точно известно о двух случаях "гаванского синдрома" (у граждан США), но с проявлениями недуга, предположительно, столкнулись еще несколько человек. "Под влияние [синдрома] попала как минимум одна семья, включая несовершеннолетнего", - отметил один из собеседников WSJ. Эта семья покинула Колумбию, отправившись на лечение.

Госдепартамент в электронных письмах сотрудникам посольства обещал отнестись к этим инцидентам "серьезно, объективно и деликатно".

Так называемый гаванский синдром - ряд неврологических симптомов, включавших головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом, которые наблюдались в ноябре 2016 года у некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване и членов их семей. Власти США называли причиной прицельную атаку на своих дипломатов с использованием звукового оружия. Еще в октябре 2017 года кубинские эксперты заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

К настоящему моменту было зафиксировано около 200 возможных случаев "гаванского синдрома", в основном среди американских дипломатов и разведчиков. Из-за информации о возможном инциденте был задержан вылет вице-президента США Камалы Харрис во Вьетнам, сообщалось о похожем недомогании в окружении директора ЦРУ Уильяма Бернса во время его поездки в Индию.