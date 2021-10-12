Байден считает плодотворной встречу G20 по Афганистану

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что виртуальная встреча G20 по Афганистану была плодотворной, а за комментариями по поводу того, что Россия и Китай были представлены не на уровне лидеров, следует обращаться к организаторам - Италии. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Конечно, такие дискуссии были плодотворными. Президент видит их в качестве возможности обсудить совместные усилия в сфере контртерроризма, включая борьбу с угрозами со стороны "Исламского государства в Хорасане" [ответвление запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"] и обеспечение безопасного выезда из страны наших афганских партнеров", - сказала она.

"Что касается того, кто участвовал, а кто нет, то я переадресую вас к организаторам", - ответила она на вопрос, как в Белом доме оценивают тот факт, что во встрече не принимали участие лидеры России и Китая.

Российскую делегацию на саммите представлял заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов, Китай - член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

Во встрече также принимали участие представители международных гуманитарных и финансовых организаций.