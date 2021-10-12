{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Байден считает плодотворной встречу G20 по Афганистану

Как сообщили в Белом доме, президент США видит такие дискуссии в качестве возможности обсудить совместные усилия в сфере контртерроризма

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что виртуальная встреча G20 по Афганистану была плодотворной, а за комментариями по поводу того, что Россия и Китай были представлены не на уровне лидеров, следует обращаться к организаторам - Италии. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Конечно, такие дискуссии были плодотворными. Президент видит их в качестве возможности обсудить совместные усилия в сфере контртерроризма, включая борьбу с угрозами со стороны "Исламского государства в Хорасане" [ответвление запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"] и обеспечение безопасного выезда из страны наших афганских партнеров", - сказала она.

"Что касается того, кто участвовал, а кто нет, то я переадресую вас к организаторам", - ответила она на вопрос, как в Белом доме оценивают тот факт, что во встрече не принимали участие лидеры России и Китая.

Российскую делегацию на саммите представлял заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов, Китай - член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

Во встрече также принимали участие представители международных гуманитарных и финансовых организаций.

Теги
АфганистанСШАРоссияКитайБайден, ДжоМоргулов, Игорь Владимирович
Кризис в Сирии
США призвали сохранять режим прекращения огня в ответ на слова Эрдогана об угрозах в Сирии
В Вашингтоне заявили, что продолжат консультироваться с Анкарой по политике в отношении республики
Читать полностью