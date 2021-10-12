США и Австралия подписали соглашение о разработке лунохода в рамках программы Artemis

ТАСС? 12 октября. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и Австралийское космическое агентство во вторник подписали соглашение о разработке лунохода в рамках лунной программы Artemis. Об этом сообщает пресс-служба NASA на своем сайте.

"Агентство (NASA) недавно подписало новое соглашение с Австралийским космическим агентством, которое и дальше будет поддерживать операции людей и роботов на Луне для обеих стран", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, австралийские бизнес-консорциумы и исследовательские организации разработают луноходы, которые будут функционировать на поверхности Луны. Аппарат сможет добывать и передавать лунный реголит (грунт) системе добычи ресурсов на коммерческом лунном модуле.

В рамках соглашения Австралия выделит $150 млн. Как отметили в пресс-службе, отправка спускаемого аппарата на Луну возможна не ранее 2026 года.

О программе Artemis

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США весной 2019 года объявило, что программа высадки астронавтов на Луну, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос в конце 2021 года с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту, что запланировано на 2023 год. На третьем этапе NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.

В августе генеральный инспектор NASA Пол Мартин сообщил, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году не представляется возможной в связи, в частности, с задержками в разработке скафандров.