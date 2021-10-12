В ЛНР заявили, что Украина саботирует переговоры по Донбассу

ЛУГАНСК, 12 октября. /ТАСС/. Очередной раунд переговоров подгрупп Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе продемонстрировал, что Украина продолжает заниматься саботажем и не заинтересована в установлении мира. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.

"По итогам очередного переговорного раунда можно констатировать: Украина не проявляет никакой заинтересованности в мирном урегулировании конфликта, но этот факт почему-то ускользает от "пристального взгляда" ОБСЕ", - написала она в Telegram-канале делегации ЛНР.

"Саботаж Украины продолжился и на заседании подгруппы по вопросам безопасности: как и на заседании подгруппы по политическим вопросам украинская делегация была готова обсуждать что угодно, кроме вопросов по существу", - добавила Ковшарь.

По ее словам, Киев не желает работать над главным вопросом - усовершенствованием и полноценным введением в действие координационного механизма для оперативного установления тишины по факту нарушения режима прекращения огня. "Вместо этого почти три часа Украина разглагольствовала на тему "Что такое координационный механизм" и "Что такое СЦКК [Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня] в действующем составе", - отметила Ковшарь. Она назвала такие обсуждения "бесполезной тратой времени". "Причина проста: Киев просто боится вводить в действие этот механизм, который вскроет систематический и намеренный характер нарушений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)", - считает представитель делегации ЛНР.

Она подчеркивает, что Украина не намерена прекращать обстрелы республик Донбасса. "При этом украинские обстрелы становятся все более избирательными, а их последствия - опасными для гражданского населения", - добавила Ковшарь.

По ее словам, горячей точкой Донбасса остается участок разведения сил и средств в районе города Золотое. "В дополнение к этому ВСУ предпринимают целенаправленные удары по объектам гражданской инфраструктуры", - добавляет Мария Ковшарь. Она напомнила, что 2 октября украинские беспилотники сбросили восемь самодельных взрывных устройств на трансформаторную подстанцию, ирригационную подстанцию и насосную станцию в районе населенных пунктов Красный Лиман и Долгое. В результате этой диверсии, которую ЛНР квалифицировала как террористический акт, без электроэнергии остались более 5 тыс. мирных жителей Донбасса, а без водоснабжения - практически все населенные пункты вблизи линии соприкосновения.