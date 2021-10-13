США и европейские страны призвали стороны конфликта в Эфиопии сесть за стол переговоров

ТАСС, 13 октября. США и их западные союзники во вторник на встрече по Эфиопии призвали конфликтующие стороны в африканской стране сесть за стол переговоров. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

"США, ЕС, Франция, Германия и Соединенное Королевство призвали стороны [конфликта в Эфиопии] немедленно прекратить насилие и сесть за стол переговоров для прекращения огня, чтобы заложить основу для более широкого и инклюзивного диалога для восстановления мира в Эфиопии и сохранения единства эфиопского государства", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Госдепартамента, во встрече приняли участие представители США, госминистр в МИД Германии Нильс Аннен, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, суданский премьер-министр Абдалла Хамдук, глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, а также представители конфликтующих сторон в африканской стране.

Положение дел в Эфиопии

Военная операция федеральных войск началась в эфиопском штате Тыграй 4 ноября минувшего года после того, как мятежники из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Боевая фаза операции завершилась 28 ноября взятием столицы Тыграя Мэкэле федеральными войсками и возвращением Аддис-Абебой контроля над всеми крупными городами и стратегическим объектами штата.

Ушедший в подполье лидер НФОТ Дебрецион Геберемайкл заявил, что борьба с федеральным правительством за самоопределение Тыграя продолжится. С конца минувшего года в Тыграе проводится антитеррористическая операция с целью нейтрализации действующих на территории штата отдельных структур мятежников.

18 июня отряды НФОТ начали операции против находящихся в Тыграе федеральных войск Эфиопии. Им удалось 28 июня войти в Мэкэле и взять его под контроль. В последующие сутки повстанцы заняли еще несколько крупных городов Тыграя. Основные федеральные войска Эфиопии отошли из Тыграя на территорию штатов Амхара и Афар.