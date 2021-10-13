Госсекретарь США обсудит с главами МИД Израиля и ОАЭ ситуацию в секторе Газа

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить с главами внешнеполитических ведомств Израиля и ОАЭ реализацию договора о нормализации отношений между еврейским и арабскими государствами, названного "Авраамовыми соглашениями", ситуацию в секторе Газа, отношения с Ираном, Сирией и Китаем. Об этом сообщил во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США высокого ранга.

Брифинг был посвящен предстоящим в среду в Вашингтоне переговорам Блинкена в двустороннем и трехстороннем форматах с главами МИД Израиля и ОАЭ Яиром Лапидом и шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

"Завтра (13 октября) госсекретарь Блинкен <...> проведет ряд встреч с главами МИД [Израиля и ОАЭ], - сказал он. - Будут затронуты темы, которые вызывают нашу озабоченность в регионе. Среди них Иран, Сирия, экономическое развитие [Ближнего Востока]". Кроме того, добавил чиновник, министры обсудят взаимоотношения с Китаем, реализацию "Авраамовых соглашений" и ситуацию в секторе Газа.

Представитель Госдепа напомнил, что администрация американского президента Джо Байдена выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта по принципу "два государства для двух народов". Пр этом он подчеркнул, что США продолжают поддерживать Израиль в борьбе с терроризмом и что на встрече Блинкена с его израильским коллегой будет обсуждаться тема обновления системы ПРО "Железный купол", которая используется Израилем для перехвата ракет малой дальности, запускаемых по израильской территории, в частности из сектора Газа. Ранее члены Палаты представителей Конгресса США выступили за выделение одного млрд долларов на эти цели.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Затем о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.