Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили двусторонние отношения

БАКУ, 13 октября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили в телефоном разговоре состояние двусторонних отношений и существующие между двумя странами разногласия, сообщила в ночь на среду пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"В ходе переговоров министры отметили вред, который наносит риторика, не соответствующая уровню дружеских отношений между нашими странами, подчеркнув важность решения всех разногласий путем диалога", - говорится в сообщении.

Министры обменялись мнениями о проблемах с транзитом иранских грузов через территорию Азербайджана. "Был сделан вывод о необходимости обсуждения вопросов, связанных с транзитными перевозками через территорию Азербайджана, путем прямых контактов между соответствующими структурами двух стран", - отмечается в сообщении МИД.

Вопрос транзита иранских грузов через Азербайджан стал одной из основных причин напряженности в отношениях Баку и Тегерана. 27 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Анатолийскому агентству заявил, что Азербайджан принял меры по пресечению въезда иранских грузовиков в Нагорный Карабах, поскольку эти действия нарушают законодательство республики. По его словам, с 11 августа по 11 сентября около 60 грузовых автомобилей из Ирана въехали на эту территорию, и азербайджанская сторона неоднократно выражала недовольство Тегерану по этому поводу.

Осложнились и грузоперевозки из Ирана в Армению и другие страны: основным маршрутом для иранских грузовиков остается трасса Горис - Кафан, небольшой участок которой проходит по территории Губадлинского района, перешедшего под контроль Баку осенью прошлого года. Власти Азербайджана осуществляют таможенный контроль и взимают с пересекающих этот участок трассы иранских водителей таможенные и дорожные сборы.