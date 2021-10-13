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Помощник Байдена призвал КНДР воздержаться от ведущих к эскалации действий

Джейк Салливан также отметил необходимость перейти к серьезной и последовательной дипломатии, направленной на полную денуклеаризацию Корейского полуострова

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Со Хун во вторник на встрече в Вашингтоне обсудили ситуацию вокруг КНДР. Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности Белого дома.

"[Стороны] детально обсудили текущую ситуацию с безопасностью в регионе и призвали КНДР перейти к серьезной и последовательной дипломатии, направленной на полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Салливан подчеркнул необходимость для КНДР воздерживаться от действий по эскалации ситуации, а также подтвердил поддержку Соединенными Штатами межкорейского диалога и сотрудничества", - сказано в сообщении.

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