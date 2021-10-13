Вице-премьер России Борисов обсудил с президентом Кубы перспективы сотрудничества

ГАВАНА, 13 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе своего визита на Кубу провел во вторник встречу с президентом республики Мигелем Диас-Канелем. Об этом сообщает газета Granma, являющаяся официальным органом ЦК Коммунистической партии Кубы.

Отмечается, что в ходе встречи было подтверждено "прекрасное состояние отношений между двумя странами". Стороны обсудили экономические, торговые, финансовые связи и перспективы их развития. Кроме того, президент Диас-Канель выразил благодарность руководству России за помощь, которую она направила Кубе для борьбы с COVID-19.

На встрече также присутствовали посол РФ в Гаване Андрей Гуськов, вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья и министр внешней торговли и иностранных инвестиций Родриго Мальмиерка.