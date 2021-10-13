Вице-президент США и глава МИД Израиля обсудили Иран и ситуацию в Газе

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид во вторник на встрече в Вашингтоне обсудили, помимо прочего, ситуацию в секторе Газа, Иран, а также реализацию договора о нормализации отношений между еврейским и арабскими государствами, названного "Авраамовыми соглашениями". Об этом сообщила по итогам переговоров пресс-служба Харрис.

" [Стороны] обсудили важность продвижения мира, безопасности и процветания для палестинцев и израильтян, в частности необходимость улучшения условий жизни и обеспечения спокойствия в Газе. Они обсудили ряд других важных региональных вопросов, в том числе усилия по обеспечению того, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие, а также необходимость противодействия его (Ирана) агрессии в регионе. Вице-президент подтвердила поддержку США "Авраамовых соглашений" и приветствовала недавний прогресс в отношениях Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Марокко", - говорится в сообщении.

В ходе встречи Харрис также заявила о "непоколебимой приверженности" Вашингтона безопасности Израиля. Помимо этого, во время переговоров были затронуты такие вопросы, как борьба с пандемией, противодействие изменению климата, миграция.