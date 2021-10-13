Париж заявил, что Франция, РФ и США работают над долгосрочным соглашением по Карабаху

ЕРЕВАН, 13 октября. /ТАСС/. Страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ Франция, Россия и США работают с Арменией и Азербайджаном для заключения долгосрочного соглашения по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Об этом во вторник вечером заявила в эфире "Радио Свобода" (признана в РФ иноагентом) посол Франции в Армении Анн Луйо.

"Могу заверить вас, что мы работаем с нашими российскими и американскими партнерами над продвижением процесса заключения более долгосрочного соглашения по Карабаху", - сказала она.

На вопрос журналиста, нужно ли ожидать активизации работы Минской группы ОБСЕ, посол ответила, что "встреча в Нью-Йорке глав МИД Армении и Азербайджана показывает, что посредники начали более активно сотрудничать". "Но думаю, что Армения и Азербайджан также должны продвигаться вперед", - добавила она.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. 11 января лидеры РФ, Армении и Азербайджана договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.