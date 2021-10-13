Глава МИД Армении: применение силы не может стать основой для решения вопроса Карабаха

ЕРЕВАН, 13 октября. /ТАСС/. Применение силы не может стать основой для решения нагорнокарабахского конфликта, вопрос должен получить политическое урегулирование путем переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом в среду в Ереване на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром заявил глава внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян.

"Армения подчеркивает, что применение силы не может стать основой для решения нагорнокарабахского конфликта. Вопрос Нагорного Карабаха должен быть урегулирован путем мирных переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. Мы высоко ценим заявление МИД Индии в мае этого года о необходимости вывода ВС Азербайджана с суверенной территории Армении", - отметил он.