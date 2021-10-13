Армения надеется на скорое подписание соглашения с Ираном о транспортном коридоре

ЕРЕВАН, 13 октября. /ТАСС/. Армения надеется в ближайшее время подписать с Ираном соглашение о создании транспортного коридора "Персидский залив - Черное море".

"Что касается инициативы "Персидский залив - Черное море", могу сообщить самую актуальную информацию. С иранской стороной вчера мы обсудили этот вопрос, у нас есть довольно динамичный процесс. Надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет подписанное соглашение по данному проекту", - заявил в среду в Ереване на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян.

В свою очередь глава МИД Индии добавил, что Дели заинтересован в участии международных и региональных коммуникационных проектах.

Транспортный коридор "Персидский залив - Черное море" подразумевает создание нового логистического маршрута, который через Армению должен связать иранские порты с грузинскими. В реализации соглашения также заинтересованы Индия, Болгария и Греция.