Кабмин Польши утвердил проект создания ограждения на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство Польши утвердило проект закона для сооружения на границе с Белоруссией надежного заграждения, которое будет служить защитой от нелегальной миграции. Как сообщил в среду в эфире Польского радио заместитель министра национальной обороны республики Войчех Скуркевич, парламент может начать работать над ним безотлагательно.

"Вероятно, сегодня специальный закон будет обсуждаться в Сейме (нижней палате парламента)", - сказал он, выразив убеждение, что строительство будет начато быстро. "Строительством этого укрепления границы будет заниматься Пограничная охрана", - добавил он.

В проекте закона оценивается, что ограждение обойдется Польше в 1 млрд 615 млн злотых (около $414 млн). Еще 115 млн злотых ($30 млн) нужно на техническое оснащение. Эти средства будут выделены из бюджета страны.

Общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км. Минобороны Польши с середины сентября ведет на границе строительство забора из колючей проволоки высотой 2,5 метра. Более 80 км из запланированных 180-190 км уже проложено.

С начала августа более 16 тыс. мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу с территории Белоруссии. Большинство таких попыток было предотвращено пограничниками. Свыше 1,8 тыс. нелегальных мигрантов задержаны, 1,3 тыс. сейчас находятся в специальных центрах в Польше. Власти выяснили, что около 50 из них могут представлять угрозу для страны, так как связаны с террористическими организациями и преступными группировками.

Власти республики возлагают ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое, по заявлениям польской стороны, доставляет мигрантов в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.