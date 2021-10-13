Пекинская газета предупредила тайваньские власти о приближении "судного дня"

ПЕКИН, 13 октября. /ТАСС/. Власти Тайбэя и поддерживающие их США своими действиями приближают "судный день" в решении тайваньской проблемы. С таким заявлением выступила в среду пекинская газета "Хуаньцю шибао", отражающая мнение влиятельных военно-политических кругов материкового Китая.

"Раскольнические власти Тайваня продолжают искать поддержку, включая военную, со стороны США, с целью помешать национальному воссоединению Китая, и это подтверждает, что послание доброй воли материкового Китая тайваньским соотечественникам, а также серьезное предупреждение властям острова игнорируются", - пишет издание в материале на своей первой полосе. Эксперты и на материке, и на самом острове, отмечает газета, считают позицию нынешних тайваньских властей "последним безумием" перед судным днем, а надежды на мирное решение тайваньской проблемы "резко сократились".

В выступлении по случаю 110-й годовщины Синьхайской революции в Доме народных собраний 9 октября председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что тайваньский вопрос "является исключительно внутренним делом Китая, никакое внешнее вмешательство недопустимо". Историческая задача воссоединения родины "должна и может быть выполнена", подчеркнул он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме в Нур-Султане (Казахстан) во вторник подтвердил позицию Москвы по тайваньскому вопросу. Россия, как и подавляющее большинство других стран мира, считает Тайвань частью КНР, - сказал он.