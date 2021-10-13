Берлин считает целесообразной встречу в нормандском формате по Украине

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Встреча глав МИД в нормандском формате должна пройти "в скором времени", чтобы изучить, есть ли основа для саммита. Об этом заявил журналистам в среду на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Германия и Франция едины во мнении, что следует требовать полностью реализовать Минские соглашения и решения парижского саммита "четверки" от 2019 года. Результатом телефонных разговоров [канцлера Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским] была договоренность о том, что сначала должна пройти встреча на уровне четырех министров иностранных дел, а именно - пройти в скором времени", - сказал Зайберт.

"На этой встрече глав МИД нужно будет изучить, есть ли основа для возможных последующих переговоров глав государств и правительств и нужно ли ее проработать", - добавил он. "Такая встреча [глав МИД] целесообразна, поскольку мы не хотим смириться с тем, что процесс реализации Минского пакета мер буксует", - отметил представитель кабмина.