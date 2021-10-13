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СМИ: полиция Косова открыла огонь по протестующим на севере края

Пострадал один человек

БЕЛГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Полиция непризнанного Косова открыла огонь по протестующим на севере края в городе Звечан, один человек ранен. Об этом сообщил в среду портал Kosovo Online.

"Ранение нанесено в область грудной клетки огнестрельным оружием. Повреждены лопатка и ребро, готовим операционную, чтобы извлечь пулю. Раненый находится в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии", - цитирует портал хирурга Златана Элека, руководителя клинической больницы в Косовска-Митровице.

Сообщается, что пострадавшему стреляли в спину.

Портал сообщает, что косовская полиция начала покидать Звечан и публикует видеокадры многочисленных стреляных гильз на месте, где находились приштинские полицейские.

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