Бабиш заявил, что находящийся в больнице Земан способен выполнять обязанности президента

ПРАГА, 13 октября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан, госпитализированный в воскресенье в Центральный военный госпиталь в Праге, способен выполнять возложенные на него конституцией обязанности главы государства. Об этом заявил в среду премьер-министр страны Андрей Бабиш в интервью газете Pravo, отвечая на соответствующий вопрос.

"По моему мнению, да [Земан способен выполнять президентские обязанности], - отметил Бабиш. - Господин президент болен. Это никто не отрицает. Как раз из-за его нынешнего состояния [здоровья] он был госпитализирован, чтобы находиться под [постоянным] наблюдением врачей".

Премьер считает непристойным намерение некоторых сенаторов вынести на обсуждение парламента вопрос о лишении Земана президентских полномочий по состоянию здоровья. Глава государства, по его словам, пробудет в госпитале две-три недели.

Комментируя перспективы создания в Чехии нового правительства по итогам состоявшихся в стране 8 и 9 октября парламентских выборов, Бабиш высказал предположение, что кабмин может быть сформирован до 25 декабря. Наибольшие шансы составить его имеют две либеральные коалиции, получившие 108 из 200 депутатских мандатов.

Возглавляемое Бабишем центристское политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан") может перейти в оппозицию, а сам политик продолжит карьеру в качестве депутата, так как не претендует на руководящие парламентские посты.