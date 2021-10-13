Сенат Чехии перераспределит полномочия президента исходя из прогнозов по его здоровью

ПРАГА, 13 октября. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Чехии будет инициировать начало процесса перераспределения президентских полномочий находящегося в реанимации Милоша Земана после получения от Пражского града затребованной точной информации о состоянии его здоровья с прогнозом развития. Об этом сообщило в среду Чешское телевидение со ссылкой на главу комиссии по вопросам безопасности верхней палаты парламента Павла Фишера.

Сенаторы, по словам Фишера, желают Земану скорейшего выздоровления и приступят к процедуре снятия с него компетенций главы государства лишь в том случае, если это потребуется в связи с его состоянием здоровья.

Полномочия президента должны быть распределены между премьером и спикерами обеих палат парламента Чехии.

При этом, согласно информации телеканала, сенаторы обеспокоены крайне скупой информацией о здоровье Земана, которую предоставляет общественности президентская администрация. Они настаивают, чтобы Пражский град более конкретно сообщал, что происходит с главой государства.