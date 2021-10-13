Манфред Вебер в третий раз переизбран на пост главы ведущей фракции в Европарламенте

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Немецкий политик Манфред Вебер в третий раз был переизбран на пост председателя Европейской народной партии (ЕНП) - крупнейшей фракции Европарламента, члены которой занимают 179 депутатских кресел. Об этом в среду рассказали в пресс-службе ЕНП.

В сообщении говорится, что Вебер, который является главой фракции с 2014 года, получил "подавляющее" большинство голосов, их точное количество не уточняется. После объявления результатов голосования он поблагодарил членов партии за оказанное доверие.

"Я глубоко благодарен моим коллегам за переизбрание председателем ЕНП. Я намереваюсь продолжить нашу работу по укреплению христианской демократии и правоцентризма в Европе. Мы будем бороться с теми, кто хочет навредить [Европейскому] союзу и разрушить его", - заявил Вебер.

Он также отметил, что христианская демократия стояла у истоков создания Евросоюза, а ЕНП, по его мнению, в настоящее время является движущей силой для построения сильной и стабильной Европы, которая находится "близко к людям".

Помимо Вебера, парламентарии избрали десять его заместителей, среди которых оказались представители Ирландии, Испании, Румынии, Литвы, Польши, Нидерландов, Греции, Франции, Португалии и Хорватии.

Руководитель ЕНП неоднократно критиковал политику российских властей. Так, в апреле этого года он выступил за ужесточение европейских и американских санкций против России в случае эскалации ситуации на востоке Украины или ухудшения здоровья блогера Алексея Навального. Дважды условно осужденный, тот был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Суд постановил заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в колонии №2 во Владимирской области.