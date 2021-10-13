Премьер заявил, что Украина технически готова к присоединению к энергетической системе ЕС

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Украина технически готова к отключению от параллельной работы с энергосистемами России и Белоруссии и присоединению к энергосистеме ЕС, что ранее планировалось на 2023 год. Об этом в среду заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с эстонской коллегой Каей Каллас в рамках рабочего визита в Швецию.

"Развитие возобновляемых источников энергии, а также усиление энергетической безопасности сегодня являются ключевыми вопросами повестки дня правительства Украины. Мы завершили всю техническую часть для присоединения украинской энергосистемы к ENTSO-E [Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии]. Это станет важным шагом к энергонезависимости Украины", - отметил Шмыгаль, слова которого приводятся на официальном сайте правительства Украины.

Украинский и эстонский премьеры, кроме этой темы, обсудили двустороннее сотрудничество в направлении использования транзитного, логистического и промышленно-производственного потенциала, в областях кибербезопасности и цифровой экономики. "Цифровизация и электронное управление является приоритетом нашего сотрудничества. Достижения Эстонии в этой сфере признаются в мире и являются для Украины ориентиром", - отметил Шмыгаль. Премьер поблагодарил эстонское правительство за передачу Украине вакцин от коронавируса, часть из которых была использована для военнослужащих, и за "всестороннюю гуманитарную, финансовую и техническую помощь, в частности в части реализации реформ".

В феврале глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев планирует до конца 2023 года отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую. 11 октября Шмыгаль заявил, что положительный экономический эффект от этого составит около $1,5 млрд в год. По мнению премьера, отключение Украины от энергосистемы РФ приведет к "потере стратегического влияния" Москвы на энергетическую отрасль и Украины, и Европы.

В совместном заявлении по итогам прошедшего 12 октября в Киеве саммита Украина - ЕС подтверждается поддержка синхронизации энергосистемы Украины с ENTSO-E.

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина возобновила поставки электроэнергии из России. В апреле 2020 года регулятор в сфере энергетики запретил такой импорт до конца года. 29 сентября 2021 года Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. Предыдущий запрет действовал с мая до 1 октября.