Оппозиция Чили инициировала процесс импичмента президента из-за "Досье Пандоры"

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 октября. /ТАСС/. Чилийская оппозиция внесла на рассмотрение парламента вопрос об импичменте президента Чили Себастьяна Пиньеры из-за подозрений в коррупции на основании документов из "Досье Пандоры" (Pandora Papers). Об этом сообщил в среду депутат Хаиме Наранхо.

"У этого конституционного обвинения два основания. Во-первых, президент республики открыто нарушил конституцию в том, касается принципа порядочности. Во-вторых, он серьезно скомпрометировал честь нации", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире "24 орас". Текст обвинения, которое необходимо для импичмента Пиньеры и запрета ему занимать государственные должности, подписали 16 депутатов из разных оппозиционных партий.

В соответствии с чилийскими законами вопрос об импичменте сначала обсуждает депутатская комиссия, состоящая из пяти человек. Если она решает дать ход конституционному обвинению, его выносят на рассмотрение Палаты депутатов. Если предложение об импичменте поддержат большинство членов нижней палаты, голосование по нему также должно будет пройти в Сенате. Там для отставки главы государства конституционное обвинение должны поддержать две трети законодателей, однако у чилийской оппозиции без поддержки членов проправительственного альянса нет такого количества сенаторов.

Как ожидается, голосование в Палате депутатов пройдет до президентских выборов, назначенных на 21 ноября. Пиньера в них не участвует.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 3 октября опубликовал выдержки из документов "Досье Пандоры". Чилийское СМИ "Сипер", входящее в ICIJ, на основе этих документов опубликовало статью, в которой говорится, что в декабре 2010 года во время первого президентского срока Пиньеры его семья продала долю в руднике "Доминга" за $152 млн. Часть сделки была проведена на Британских Виргинских островах. По утверждению издания, платеж был разбит на три части, выплата последней из которых зависела от того, объявит ли правительство зону, где расположен рудник, заповедной. Пиньера в ответ на обвинения заявил, что обстоятельства сделки уже были расследованы, и суд не нашел состава преступления.