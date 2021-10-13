AFP: в штате Афар начались бои между регулярными частями Эфиопии и повстанцами Тыграя

ПРЕТОРИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Бои между федеральными частями Эфиопии и повстанцами Тыграя возобновились на территории эфиопского штата Афар после почти месячного затишья. Об этом сообщило в среду AFP со ссылкой на собеседников из гуманитарных организаций, действующих на севере Эфиопии.

По их словам, с 12 октября бои ведутся на западе штата Афар в районе, где месяц назад повстанцы провели крупную операцию по захвату позиций. В свою очередь член исполнительного комитета Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и его официальный представитель Гетачев Реда заявил AFP, что "вражеские силы в ряде мест Афара разгромлены и деморализованы". По его словам, боевые действия ведутся вблизи административной границы между штатами Афар и Амхара. Агентство указывает, что проверить информацию из независимых источников пока не удается.

Между тем, как сообщил в среду сомалийский новостной портал "Гарове", в соседнем с Афаром эфиопском штате Амхара уже третий день продолжаются бои между федеральными силами и повстанческими отрядами Тыграя. "Нашим подразделениям после 72 часов боевых действий удалось отбросить федеральные части и их союзников, - цитирует он Гетачева Реду. - Мы захватили новые позиции".

Агентство Reuters со ссылкой на Реду передало в среду, что упорные бои идут в штате Амхара в районе города Велдия, а в Афаре - около городов Аро и Чифра. Через последние два проходит стратегически важный транспортный коридор, соединяющий столицу страны Аддис-Абебу с морскими портами Джибути. "Столкновения продолжаются, - заметил представитель НФОТ. - Число жертв ошеломляет". Эфиопское правительство пока не предоставило официальной информации о происходящих на севере страны военных действиях.

Цели наступления

Операция федеральных сил на севере страны началась, по данным агентства Рейтер, 7 октября с ударов ВВС Эфиопии по позициям отрядов НФОТ, находящихся на территории штата Амхара. Федеральные войска сосредоточены на трех направлениях: возле городов Вургесса и Вегель-Тена, а также в районе шоссе, связывающего штаты Амхара и Афар.

Согласно информации военных источников, целью первой фазы наступления федеральных сил Эфиопии является восстановление контроля над стратегически важными городами Лалибэла и Волдия. Вторая фаза предусматривает продвижение к административной границе штата Тыграй и освобождение от отрядов НФОТ городов Секота и Кобо. Одновременно поступают сообщения о начавшихся в ночь на 9 октября боях в районе города Дэссе, который занимает ключевое положение на автостраде, соединяющей Амхару и Афар.

В июле силы Тыграя начали операцию против федеральных войск, перейдя на территорию соседних штатов Амхара и Афар. Повстанцы смогли в первые три недели наступления перерезать ряд транспортных магистралей и взять под контроль несколько городов. Однако в начале августа правительственные части при поддержке ополчения Амхары и спецподразделений Афара начали контрнаступление, добившись успеха на ряде направлений. К сентябрю им удалось вернуть контроль над большей частью городов и стратегически важных поселков.

Новое наступление федеральных сил началось спустя трое суток после переизбрания Абия Ахмеда премьер-министром Эфиопии на второй срок. Возглавляемая им коалиция "Процветание" одержала уверенную победу на парламентских выборах. Новый кабинет министров страны был приведен к присяге 4 октября.