В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия "не спрячется и в Африке"

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины заявило, что назначенной послом РФ в Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) Наталье Поклонской не удастся скрыться от украинского правосудия "даже в Африке".

"Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке", - заявил в среду представитель ведомства Олег Николенко в комментарии агентству РБК-Украина. Он отметил, что МИД "уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской".

Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что украинская сторона может начать подготовку документов на экстрадицию экс-прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Поклонской из Кабо-Верде, так как в ее отношении украинскими властями открыто уголовное дело по подозрению в государственной измене.

Генпрокуратура Украины в 2014 году открыла против Поклонской уголовное дело по подозрению в государственной измене, в апреле 2016 года - по подозрению в причастности к запрету в России деятельности Меджлиса крымско-татарского народа (организация признана экстремистской и запрещена в России).