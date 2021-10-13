Вучич сообщил, что потребовал от ЕС обуздать власти в Приштине

БЕЛГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич позвонил спецпредставителю Евросоюза по Западным Балканам Мирославу Лайчаку и потребовал обуздать приштинские власти. Об этом сербский лидер сообщил в ходе встречи с представителями сербов Косова и Метохии, которая транслируется в прямом эфире всеми крупными телеканалами страны.

"Я позвонил Лайчаку и сказал: обуздайте их. Или мы сами их обуздаем. Он мне ответил, что они работают, потом полицию отозвали", - сказал Вучич.

Сербский лидер отметил, что обострение в Косове проходит при поддержке отдельных западных стран. Кроме того, США и Великобритания неуклонно продавливают идею признания независимости Косова. Он также высказал опасения, что власти в Приштине намеренно стремятся втянуть Белград в конфликт.

Ситуация в регионе резко обострилась, когда полиция непризнанного Косова провела в среду утром спецоперацию в населенной преимущественно сербами северной части города Косовска-Митровица и ворвалась в ряд торговых точек для проверки языка документации. Сотни проживающих в городе сербов вышли на улицы, стали собираться на месте инцидента, блокировать движение грузовиками и пожарными машинами, были слышны сирены тревоги. Полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Аналогичная акция полиции проходила в городе Звечан. Там косовары открыли огонь по протестующим сербам. Один человек тяжело ранен. Врачи борются за его жизнь.

Президент Сербии Александар Вучич срочно выехал на административную линию с Косовом и Метохией, где проводит встречу с представителями сербского населения края. По словам главы Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Петара Петковича, в результате действий полиции ранения получили десятки человек.