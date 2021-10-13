Эмиссар США обсудит ядерную программу Ирана в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли нанесет в ближайшие дни визиты в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар для обсуждения усилий по восстановлению выполнения всех условий многосторонней ядерной сделки с Тегераном, а также рассмотрения вариантов действий на случай провала такой работы. Об этом сам Мэлли сообщил в среду на онлайн-семинаре, который был организован вашингтонским Фондом Карнеги.

"Я поеду в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар в ближайшие дни, чтобы говорить об этом, о наших усилиях, направленных на то, чтобы вернуться в СВПД, [а также] говорить о том, какие варианты действий у нас имеются, дабы контролировать ядерную программу Ирана, если мы не сможем достичь этой цели", - заявил сотрудник Госдепартамента.

СВПД - это Совместный всеобъемлющий план действий, который был подписан с Ираном в 2015 году в целях урегулирования кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД.

Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана.