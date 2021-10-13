СМИ: в Афганистане создана боевая организация в защиту местных хазарейцев

ТЕГЕРАН, 13 октября. /ТАСС/. Фронт "Неизвестные солдаты Хазарестана" создан в Афганистане для вооруженной защиты одного из народов этой страны - хазарейцев. Об этом в среду сообщило афганское агентство Aamaj News со ссылкой на появившиеся в сети видеозаписи выступления основателей фронта.

По данным агентства, в этих роликах представители организации на фоне тысяч сторонников провозглашают создание фронта и заявляют, что не видят разницы между радикальным движением "Талибан" и террористической организацией "Исламское государство" (оба запрещены в РФ) и готовы сражаться на всех территориях, где проживают хазарейцы, чтобы отстоять их права и противостоять гнету.

Положение хазарейцев

В сентябре этого года советник бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани Мохаммад Мохакик заявил, что пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" понуждает хазарейцев к эмиграции. "Талибы развернули свои ударные отряды в районе Кандир провинции Дайкунди, где изгоняют хазарейцев с их плодородных земель и раздают эти участки своим сторонникам", - написал Мохакик в Facebook. По его утверждениям, талибы жестоко расправляются с хазарейцами и совершают преступления против человечества.

Мохакик обратился к официальным лицам движения "Талибан" с призывом прекратить изгнание хазарейцев, а также обратился за помощью к ООН с просьбой остановить гуманитарную катастрофу.

Ранее бывший вице-президент Афганистана и лидер общины хазарейцев Мохаммад Карим Халили заявил ТАСС, что представители шиитского меньшинства в Афганистане - общины хазарейцев - вернутся к вооруженному противостоянию с талибами, если те не выполнят обещаний и не воздержатся от тирании.

Хазарейцы составляют одну из самых многочисленных этнических групп Афганистана. Большинство их сосредоточено в провинциях Кабул (на востоке страны), Герат (на западе) и в северных регионах страны.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои войска. 15 августа Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул. В начале сентября талибы заявили, что установили полный контроль над всем Афганистаном. 7 сентября они объявили состав временного правительства, в которое вошли только представители движения.