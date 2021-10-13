СМИ: "Базар Буша" в Кабуле переименовали в "Базар моджахедов"

ТЕГЕРАН, 13 октября. /ТАСС/. Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) переименовало популярный в Кабуле "Базар Буша" в "Базар моджахедов". Как сообщил в среду афганский телеканал Tolo News, обширная торговая площадка, насчитывающая около 500 магазинов, была переименована по распоряжению официальных лиц "Исламского Эмирата" (так талибы называют свое государство).

Этот рынок открылся в афганской столице 14 лет назад, в разгар операции войск США, отмечает телеканал. Там продавались вещи с американских военных баз, где на пике было расквартировано около 130 тыс. военнослужащих. Это были в основном выброшенные или украденные вещи - подержанная одежда, просроченные продовольственные товары, подозрительного качества бытовая химия. Все это воспринималось как следствие присутствия американцев, почему базар и был назван в честь президента США Джорджа Буша-младшего, при котором западная коалиция во главе с США вторглась в Афганистан.

Постепенно с уходом американских войск из страны, базар пустел, прежнее оживленное место нелегальной торговли превращалось в призрак. Теперь там продаются легально ввезенные в страну товары гражданского назначения. "Мы официально зарегистрировались в мэрии, получили лицензию на торговую деятельность, - говорит владелец базара Мохаммад Касим Бархак. - Продавцы говорят, что американские товары уже не пользуются спросом у их клиентов, мы теперь продаем больше продовольствия, медикаментов из других стран".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои войска. 15 августа Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул. В начале сентября талибы заявили, что установили полный контроль над всем Афганистаном. 7 сентября они объявили состав временного правительства, в которое вошли только представители движения.