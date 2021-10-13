В КНДР заявили, что не станут первой применять ядерное оружие против враждебных сил

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Пхеньян не намерен задействовать ненадлежащим образом свой ядерный потенциал, пока враждебные силы не попытаются применить аналогичные вооружения. Об этом заявил в среду первый секретарь миссии КНДР при ООН Ким Ин Чхоль, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

По его словам, сдерживание со стороны Пхеньяна не направлено против конкретных стран или сил, а преследует цель защиты северокорейской территории.

"Действия КНДР по самообороне не представляют никакой угрозы. Законное укрепление национального оборонного потенциала не наносит ущерба безопасности соседних государств", - сказал дипломат.

"КНДР является ответственной страной, обладающей ядерным оружием, и не станет применять ядерные вооружения ненадлежащим образом до тех пор, пока агрессивные или враждебные силы не попытаются применить ядерное оружие против [нас], и будет соблюдать обязательства по ядерному нераспространению", - подчеркнул он.

В сентябре Пхеньян провел новую серию ракетных испытаний. 28 сентября Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил о запуске КНДР ракеты малой дальности в сторону Японского моря. 15 сентября КНДР запустила в том же направлении две баллистические ракеты, которые упали в исключительной экономической зоне Японии.