В США отмечают наращивание ядерного потенциала Китая

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты наблюдают ситуацию, в которой Китай наращивает свой ядерный потенциал, что идет вразрез с привычной стратегией Пекина по минимальному сдерживанию, заявил в среду спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.

"КНР создает больший по объему и более разнообразный ядерный арсенал в отличие от необходимого для минимального сдерживания, апологетами которого они были на протяжении десятилетий. Это наращивание мощи стало сложнее прятать, что подчеркивает, как Китай отходит от десятилетий стратегии, основанной на минимальном сдерживании", - утверждал он на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

"Мы призываем Пекин взаимодействовать с нами по практическим мерам для снижения рисков дестабилизирующего конфликта и гонок вооружений", - добавил Эберхардт.