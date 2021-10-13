Тегеран опроверг сообщение об освобождении властями Азербайджана двух иранских водителей

ТЕГЕРАН, 13 октября. /ТАСС/. Сообщения об освобождении властями Азербайджана двух задержанных ранее водителей иранских грузовиков не соответствуют действительности. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"После консультаций с Ираном два иранских заключенных будут переведены для отбывания оставшегося срока из Азербайджана в исламскую республику, - цитирует его агентство ISNA. - Эти два человека не имеют отношения к задержанным водителям". Дипломат добавил, что "консультации по этому вопросу продолжаются".

Ранее агентство Fars со ссылкой на источник сообщило, что азербайджанские власти освободили двух водителей иранских грузовиков, которые ранее были задержаны пограничниками Азербайджана на участке дороги Горис - Капан.

Вопрос транзита иранских грузов через Азербайджан стал одной из основных причин напряженности в отношениях Баку и Тегерана. 27 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью агентству Anadolu заявил, что Азербайджан принял меры по пресечению въезда иранских грузовиков в Нагорный Карабах, поскольку эти действия нарушают законодательство республики. По его словам, с 11 августа по 11 сентября около 60 грузовых автомобилей из Ирана въехали на эту территорию, и азербайджанская сторона неоднократно выражала недовольство Тегерану по этому поводу.

Осложнились и грузоперевозки из Ирана в Армению и другие страны: основным маршрутом для иранских грузовиков остается трасса Горис - Капан, небольшой участок которой проходит по территории Губадлинского района, перешедшего под контроль Баку осенью прошлого года. Власти Азербайджана осуществляют таможенный контроль и взимают с пересекающих этот участок трассы иранских водителей таможенные и дорожные сборы.