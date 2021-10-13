Глава МИД ДНР отвергла предложение ОБСЕ отказаться от обсуждения дорожной карты

ДОНЕЦК, 13 октября. /ТАСС/. Глава МИД Донецкой народной республики (ДНР), представитель ДНР на минских переговорах Наталья Никонорова высказалась против предложения ОБСЕ отказаться от обсуждения дорожной карты по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом она написала в Telegram-канале Министерства иностранных дел ДНР по итогам состоявшегося в среду очередного заседания контактной группы.

Никонорова сообщила, что заседание началось с предложения координатора ОБСЕ в политической группе Сильви-Аньес Берманн отказаться от работы над дорожной картой в связи с тем, что она якобы является "фактором, который блокирует переговоры", поскольку спустя год с момента поручения контактной группе начать работу над этим документом никаких подвижек по данному вопросу нет до сих пор.

"Однако нам такая логика представляется крайне странной: если данное поручение за год не было выполнено, от него нужно не отказываться, а разбираться, по каким причинам оно не было выполнено и кто несет ответственность за этот саботаж", - заявила Никонорова. Она отметила, что ДНР и Луганская народная республика (ЛНР) направили свой проект дорожной карты, а Украина "так и не удосужилась сделать ни одного конструктивного шага в работе над данным документом". "Поэтому мы в очередной раз артикулировали нашу позицию: мы категорически против предложенного сегодня отказа от работы над данным документом, необходимость которого придумана не нами, а вызвана объективно существующими реалиями урегулирования", - заявила глава МИД ДНР.

По ее словам, делегации республик Донбасса также обратили внимание спецпредставителя главы ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунена на крайне тревожную ситуацию на переговорной площадке на линии соприкосновения. "Украинские власти не просто дезавуировали одну из мер по усилению режима прекращения огня, наращивают количество обстрелов и упорно отказываются работать над согласованием дополнения к мерам в части координационного механизма. Сегодня они еще и похитили офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в нарушение всех возможных гарантий безопасности и его статуса наблюдателя, а все призывы немедленно его освободить были цинично проигнорированы", - сообщила Никонорова.