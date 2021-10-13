В Белом доме заявили, что Байден доверяет руководству МВФ и ВБ

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден по-прежнему доверяет руководству Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) в свете публикации в сентябре аудиторского отчета американской компании WilmerHale, в котором говорится о нарушениях. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Полагаю, что Министерство финансов США ранее выразило обеспокоенность в связи с подготовленным недавно докладом. Так что, конечно, я бы посоветовала обратить внимание на это [заявление]. В остальном президент по-прежнему доверяет [руководству МВФ и ВБ]", - сказала она.

Доклад WilmerHale содержит критику в адрес Кристалины Георгиевой, которая в 2018 году занимала пост исполнительного директора ВБ, а сейчас является директором-распорядителем МВФ. Специалисты WilmerHale полагают, что сотрудники ВБ допускали различные нарушения при составлении рейтинга Doing Business за 2018 год. В нем показатели Китая, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов якобы были завышены, а Азербайджана - занижены.

В ежегодных докладах Doing Business оцениваются условия ведения бизнеса в разных странах. Из отчета следует, что в случае с Китаем данные были изменены в том числе под давлением со стороны Джим Ён Кима, который в то время являлся президентом ВБ, а также под влиянием Георгиевой, находившейся в 2018 году на посту исполнительного директора ВБ. Глава МВФ обвинения в свой адрес отвергает. Пост руководителя МВФ Георгиева заняла осенью 2019 года. В сентябре ВБ сообщил о решении отказаться от практики подготовки ежегодных докладов Doing Business в свете информации о нарушениях при их составлении.

Исполнительный совет МВФ в понедельник выразил полное доверие Георгиевой. В ходе проведенного разбирательства он пришел к выводу об отсутствии убедительных свидетельств нарушений со стороны директора-распорядителя.

В 2019 году Россия в этом рейтинге поднялась на три позиции и заняла 28-е место. При этом, как рассказал в октябре 2019 года ТАСС исполнительный директор ВБ Роман Маршавин, место РФ в рейтинге Doing Business потенциально выше 28-го, так как ВБ учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предложила усовершенствовать методику подсчета, банк эту инициативу изучал.