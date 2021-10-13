ЕС предложил Великобритании упростить таможенный контроль на границе Северной Ирландии

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) предложил Великобритании упростить таможенный и фитосанитарный контроль между Северной Ирландией и остальной частью британской территории с целью улучшения снабжения этой земли основными товарами, в частности мясной продукцией. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии (ЕК).

"Эти предложения являются нашим искренним ответом на озабоченности Северной Ирландии и позволят улучшить ситуацию на месте", - написал в Twitter замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович, комментируя это предложение Еврокомиссии.

"Евросоюз готов начать интенсивную дискуссию с британской стороной, чтобы прийти к долгосрочному и совместному решению как можно раньше", - отмечается в документе ЕК.

Как ожидается, Шефчович должен обсудить в пятницу в Брюсселе эти инициативы с представителем британского премьер-министра Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвидом Фростом. Вместе с тем Евросоюз продолжает выступать категорически против пересмотра протокола по Северной Ирландии, заключенного с Лондоном в пакете соглашений по выходу Великобритании из ЕС (Brexit).

Североирландский вопрос и Brexit

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Республикой Ирландия, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства. Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки британской продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения.

В ЕС настаивают на сохранении фактической таможенной границы между Северной Ирландией и Великобританией в Ирландском море, чтобы избежать неконтролируемого ввоза британской продукции из Ольстера в Республику Ирландия, которая является страной Евросоюза. Протокол гарантирует, что граница на самом острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от проверок ради сохранения Белфастского соглашения 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Ольстере.

Британские эксперты опасаются, что трудности с имплементацией протокола по Северной Ирландии могут перерасти в полноценный политический кризис в регионе. На фоне недовольства положениями протокола со стороны лоялистов, выступающих за тесную связь с Лондоном, первый министр региона Арлин Фостер в июне была вынуждена подать в отставку. В начале апреля в ряде городов Северной Ирландии прошли акции протеста против протокола, которые впоследствии переросли в беспорядки и столкновения с полицией.