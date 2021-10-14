Госдеп: точка невозвращения применительно к ядерным разработкам Ирана не пройдена

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Американское правительство убеждено в том, что точка невозвращения применительно к иранским ядерным разработкам и попыткам их ограничения еще не пройдена. Об этом сообщил в среду спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли.

"Придет момент, и он находится не в столь уж отдаленном будущем, когда продвижение Ирана в ядерной сфере, углубление его познаний [в этой области] станут необратимыми, когда мы не сможем вернуться к сущности выгод в плоскости нераспространения, о которых договорились в 2015 году. Когда мы достигнем этой точки, нам, конечно, придется переоценить, что обсуждается за столом переговоров. Поскольку если мы не сможем достичь того, чего мы добивались, нам, разумеется, нужно будет вести речь об иного рода сделке. Мы до этого пока не дошли", - заявил сотрудник Госдепартамента США, выступая на онлайн-семинаре, который был организован вашингтонским Фондом Карнеги.

"Я доверяю в этом вопросе нашим [администрации США] экспертам, а они нам говорят, что по состоянию на сегодняшний день, если мы вернемся к Совместному всеобъемлющему плану действий [СВПД], то сможем вновь выйти на выгоды в области нераспространения, которых добивались. Мы [американские власти] все еще этого добиваемся, но посмотрим, заинтересован [в этом] Иран или нет", - отметил дипломат.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях урегулирования кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава вашингтонской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с исламской республикой переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене, к настоящему времени состоялось шесть раундов таких встреч.

Сроки - не главное

Мэлли отказался строить прогнозы насчет того, когда может пройти седьмой раунд консультаций в Вене.

"Мне кажется, слишком большое внимание уделяется дате. Конечно, мы бы хотели возобновления переговоров месяц назад, два месяца назад. <...> Но для нас главное заключается в том, чтобы Иран, когда бы ни возобновились данные переговоры, вернулся с реалистичным взглядом на то, как восстанавливать соблюдение [условий] сделки <...>. Если же он возвращается с совершенно иным представлением, то эти переговоры будут идти очень долгое время, они будут очень сложными, мы должны будем рассмотреть все варианты, пытаясь заниматься вышедшей из-под контроля, неограниченной ядерной программой. Поэтому мы заинтересованы в сути [позиции Ирана] в такой же степени, в какой и в дате", - подчеркнул спецпосланник.

Он заверил, что США по-прежнему сохраняют готовность вернуться в СВПД.

"Мы готовы вернуться к взаимному соблюдению положений СВПД, как только [таким же образом поступит] и Иран. В этом заключается мой мандат. Такова поставленная передо мной задача", - утверждал Мэлли.

Одновременно он предупредил, что США будут готовы и к такому повороту событий, при котором Тегеран может отказаться от дальнейшего выполнения СВПД.