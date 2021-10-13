Анастасиадис попросил Меркель посодействовать возобновлению переговоров по Кипру

НИКОСИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис попросил канцлера Германии Ангелу Меркель посодействовать усилиям, направленным на возобновление переговоров по кипрскому урегулированию в тех рамках, которые обозначены в резолюциях СБ ООН. Об этом сообщила в среду канцелярия главы островного государства.

Во время состоявшегося телефонного разговора между лидерами двух стран, говорится в сообщении, "президент республики попросил канцлера Германии оказать влияние в направлении возобновления процесса переговоров по кипрской проблеме в установленных рамках, а также прекращения и придания обратного хода всем незаконным действиям Турции".

Канцелярия Анастасиадиса также отметила, что во время разговора у президента была возможность подробно рассказать о последних событиях, связанных с кипрским вопросом, в том числе о задержке с назначением специального посланника генерального секретаря ООН по урегулированию на острове, а также "о продолжающихся вызовах со стороны Турции как в отношении морских зон Кипра, так и закрытого города (имеется в виду район Вароша в городе Фамагуста, который находится в буферной зоне острова, - прим. ТАСС)".

Лидеры Кипра и Германии, отмечает канцелярия, подчеркнули, что их связывает "тесная, искренняя и неустаревающая дружба, которая объединяет их как политически, так и лично", и договорились поддерживать связь друг с другом.

Кипрская проблема

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Многократные попытки сторон урегулировать кипрскую проблему пока не привели к положительному результату. Во время последнего саммита по кипрскому урегулированию с участием лидеров общин острова, глав МИД гарантов кипрской безопасности и генсека ООН Антониу Гутерриша, который состоялся в конце апреля в Женеве, турко-кипрская сторона выдвинула в качестве условия для старта межобщинных переговоров по урегулированию признание существования на острове двух раздельных государств. Такой подход противоречит прописанным в резолюциях СБ ООН положениям о том, что на Кипре должна быть сформирована двухзональная и двухобщинная федерация, на чем, в свою очередь, настаивает греко-кипрская сторона.

Состоявшаяся 27 сентября на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке трехсторонняя встреча Анастасиадиса, лидера турок-киприотов Эрсина Татара и генерального секретаря ООН не сняла этих противоречий, однако на ней, по уверению Анастасиадиса, Гутерриш пообещал объявить на следующий день о назначении своего нового спецпосланника по кипрскому урегулированию на смену ушедшей с должности американки Джейн Холл Лют. Однако данный пост до сих пор остается вакантным.