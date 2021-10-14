Семьи погибших при авиаударе США в Кабуле ждут компенсаций от Вашингтона

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Родственники десяти человек, погибших при авиаударе ВС США в Кабуле 29 августа нынешнего года, ожидают от американского руководства обещанных компенсаций. Об этом сообщил в среду афганский телеканал Afghanistan International.

По его информации, к настоящему моменту семьи погибших, проживающие в кабульском квартале Хаджи-Бугра, который примыкает к взлетно-посадочной полосе местного аэропорта, до сих не получили от Вашингтона никаких средств.

По первоначальным данным ВС США, американский беспилотник 29 августа нанес в Кабуле удар по автомобилю со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). В результате атаки были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Между тем, как сообщил представитель Детского фонда ООН в Кабуле Герве де Лис, жертвами удара ВС США стали семь детей.

17 сентября по итогам проведенного расследования Пентагон признал, что авиаудар американского беспилотника в Кабуле был ошибкой и привел к гибели десяти гражданских лиц, в том числе до семи детей. Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что Вашингтон будет искать возможность компенсационных выплат родственникам лиц, погибших при ударе, признав, что это будет сделать непросто, поскольку у американцев больше нет присутствия в Афганистане.