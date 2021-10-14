Военные США заявили, что в августе предотвратили захват самолета в аэропорту Кабула

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Военнослужащие США во время проведения эвакуации из аэропорта Кабула в августе пресекли действия пяти человек, которые намеревались захватить самолет. Об этом сообщило в среду американское издание Defense One со ссылкой на заявление ВВС США.

Американские военные, обеспечивавшие безопасность воздушной гавани, получили разведывательные данные, согласно которым "пять человек, находившихся на борту самолета, совершавшего один из коммерческих рейсов, намеревались его захватить". Информации о личности этих людей не приводится. В ВВС США указали, что в итоге "ситуация была урегулирована", однако не уточнили, как именно.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести свои силы из этой страны. 15 августа президент Ашраф Гани покинул республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив там свое почти 20-летнее присутствие.